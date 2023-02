Foto: Reprodução/Instagram Francisco Vitti rebate haters na web: 'Me chamando de desempregado'

O ator Francisco Vitti desabafou nesta quinta-feira (9), através do perfil no Twitter, a respeito de comentários que vem recebendo de haters.

Francisco é irmão do ator Rafa Vitti e contou que muitas pessoas tentam onfendê-lo, algumas vezes o chamando de desempregado, por conta do ator não postar as rotinas de trabalho, ou produções que participa.

"As pessoas entraram numa (onda) de me ofender, me chamando de desempregado (risos)", disse ele. Francisco então explicou que apesar de não postar com frequências os trabalhos que participa e não estar atualmente na televisão, ele ainda tem a fonte de renda.

"Gente, não é porque eu não posto nada trabalhando que eu não estou fazendo dinheiro, tá? Eu mostro para a internet o que eu quero. Vocês acham que eu viajo toda hora como? Herança? (risos)", escreveu ele.

As pessoas entrarem numa de me ofender me chamando de desempregado kkkkkk

Gente, não é pq eu não posto nada trabalhando que eu não tô fazendo dinheiro tá?? Eu mostro pra internet o que eu quero que ela veja.

Vocês acham que eu viajo toda hora como?? Herança? Kkkkkkkkkk — Francisco Vitti (@chicoovitti) February 8, 2023

O ator, de 25 anos, ganhou maior notoriedade após participar da novela "Malhação: Seu Lugar no Mundo", no papel do jovem Filipe. Os último trabalho de Francisco foram os filmes: "Como Sobreviver à Quarentena" (2021) e "O Segredo de Sara" (2021).

O ator foi criticado na web após sair em defesa da Larissa na briga com Gustavo, no BBB23. O ator publicou cenas de Gustavo olhando para Larissa enquanto ela malhava na academia e brincou: "O público do sofá precisa ver essas cenas para parar de cair no conto do cowboy fofo", escreveu ele.

O público de sofá precisa ver essas cenas pra parar de cair no conto do cowboy fofo https://t.co/lofiqQSs0n — Francisco Vitti (@chicoovitti) February 8, 2023

Pq não postam o vídeo, estava assistindo na hora e não vi nada disto, aliás ele estava virando a cabeça de um lado para o outro. Nao ligo pra cowboy não, mas a internet tudo faz pra distorce as coisas quando quer favorece alguém. Não vi nada demais. — Pâm (@P4melakfso) February 8, 2023

Primeiro, na frente da Larissa tem um espelho. E segundo, assista o vídeo completo (e nao somente print) pra tirar sua conclusão. Pensava que vc era mais esperto e não acreditava nessas páginas de fofoca que incentivam cancelamento nas pessoas. Decepção! — Vivi Martins 🎮||🐎🔗 (@ViviiiMartinsss) February 9, 2023