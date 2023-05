Divulgação/Pandora Belinda





O nome de Belinda é quase sempre relacionado a "Cúmplices de Um Resgate", principalmente para os brasileiros que assistiram à versão original da novela no SBT. Mas a ex-estrela mirim cresceu e virou um dos grandes destaques do showbiz internacional, seja interpretando, soltando a voz ou formando opinião nas redes sociais.

Um exemplo disso é que a atriz, cantora e influenciadora digital madrilenha acaba de se tornar a nova representante da Beats of Pandora, um squad formado por alguns dos artistas da música latino-americana mais importantes do mundo. Para ela, essa parceria veio como uma oportunidade de continuar a brilhar e a compartilhar seu estilo com os fãs.





Divulgação/Pandora Belinda





"Estou definitivamente animada. Sempre quis trabalhar com a Pandora, marca que entende que todos nós temos nossa própria história, e agora vou contar a minha por meio de joias. Então fiquem atentos ao que estarei usando", afirmou a musa, que se junta à gaúcha Luísa Sonza e ao colombiano Sebastián Yatra na brigada.

Ao falar sobre o projeto e repercutir a chegada dela, Martin Pereyra, gerente geral da companhia dinamarquesa, não escondeu a alegria: "Beats of Pandora começou como um sonho. Nosso objetivo era reunir os melhores talentos da América Latina, e conseguimos. Belinda é multifacetada, por isso sua presença é importante. Estamos felizes e animados por tê-la como parte de nossa família. Muito orgulhosos".