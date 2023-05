Reprodução/Instagram Neymar Jr. e Gisele Bündchen





Oxigenar o dia a dia, melhorar a capacidade de relacionamento com as pessoas, estimular a colaboração, dialogar, ensinar e aprender. Essas são vantagens citadas por quem costuma ser voluntário — ainda mais se a atividade é continuada. Em grande parte, é por isso que a trajetória de Neymar Jr. surpreende e o atacante do PSG bate um bolão. No dia 22 de junho, o mais novo papai da praça comandará a terceira edição do evento beneficente do instituto que leva o seu nome, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Só para se ter ideia do poder: são esperados cerca de 900 convidados, incluindo atletas, personalidades, influenciadores e gestores. Entre os lotes colocados para arremate estão a última camisa da seleção brasileira assinada por Pelé (que faleceu no dia 29 de dezembro do ano passado) e Neymar Jr. e uma partida de poker com o craque. E, assim como aconteceu em 2018, as apresentações ficarão por conta de Sabrina Sato, Deborah Secco, Celso Portiolli, Luciana Gimenez e do próprio anfitrião.

Outro belo exemplo de que atuar em benefício alheio tem efeitos positivos é o de Gisele Bündchen. Neste sábado, dia 20, acontece o primeiro Gala do Fundo Luz Alliance, uma parceria entre a über (termo alemão que significa "acima, além", para citar o sufixo que ela inaugurou antes da palavra modelo) e a BrazilFoundation. As surpresas da noite vão desde uma obra do artista plástico Vik Muniz até uma experiência exclusiva no carnaval de Salvador, com cinco noites em um badalado hotel e em um dos camarotes do circuito Barra Ondina, ao lado de Ivete Sangalo.

Segundo a top gaúcha, dona de uma capacidade célebre de se envolver com as marcas com as quais trabalha, a união em prol do objetivo comum propicia a diferença. "Uma das coisas que aprendi na vida é que ninguém age sozinho. Reunir forças com a BrazilFoundation, empresários, sociedade e firmar parcerias com as organizações que visam a uma sociedade mais digna causa um impacto maior. Fico feliz em me dedicar a esta mobilização, ajudando não só a levantar fundos para apoiar projetos de regeneração, mas também a trazer consciência sobre o papel de cada um para criar um mundo melhor", destacou.

Quem fez coro às declarações de Gisele foi Vicente Paulo Filho, fundador da Vip Leilões. Além de enxergar com bons olhos o engajamento de figuras públicas, como o jogador e a beldade, o especialista explicou que isso faz com que mais interessados conheçam as vantagens e percebam quanto o leilão é uma forma de venda segura e transparente. "Todos podem ver a disputa e conhecer os valores praticados/ofertados, dando condições iguais aos envolvidos. Sem contar a possibilidade de se atingir montantes maiores, já que vários participantes poderão disputar o mesmo produto simultaneamente", revelou o leiloeiro ao site.

Em todos os lugares, as peças de valor único e, principalmente, as que "não têm preço" são negociadas assim. Quem não se lembra do caso da picape F-150 King Ranch 2009, usada pelo ex-presidente norte-americano George W. Bush, arrematada por R$ 600 mil, dez vezes o custo que uma loja pede por um carro semelhante de propriedade de um desconhecido? "Ter pertencido a um famoso pode valorizar e dificilmente depreciar", relatou Paulo Filho, acrescentando, em seguida, que o item passa a carregar a história de seu dono, é de acervo e não mais um veículo qualquer.





Seja para fins filantrópicos, seja para proveito próprio, os artistas (ou seus admiradores) estão sempre leiloando objetos pessoais. E alguns chamam atenção, como Rihanna, que, acidentalmente, derrubou e quebrou o telefone do chefe de polícia de Los Angeles, Steve Soboroff. Tempos depois, o aparelho, devidamente autografado, foi obtido por US$ 60 mil. E o que dizer do fã de Lady Gaga que encontrou uma unha postiça que a cantora perdeu durante um show em 2012 e faturou US$ 12 mil? Agora, a pergunta que não quer calar: quanto você desembolsaria por um chiclete mascado por Britney Spears? No eBay, ele foi adquirido por inacreditáveis US$ 14 mil. Haja clareza de objetivos.

