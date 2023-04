Divulgação Neymar Jr.





O Instituto Projeto Neymar Jr., cujo principal objetivo é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de atividades esportivas, educativas e sociais, realizará no dia 22 de junho, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, a terceira edição do leilão beneficente em prol das atividades socioeducativas da ONG, localizada no Jardim Glória, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Só para se ter ideia do poder: são esperados cerca de 900 convidados, incluindo atletas, personalidades, influenciadores e empresários. Entre os lotes colocados para arremate estão a última camisa da seleção brasileira assinada por Pelé (que morreu no dia 29 de dezembro do ano passado) e Neymar Jr. e uma partida de poker com o craque. E, assim como aconteceu em 2018, as apresentações ficarão por conta de Sabrina Sato, Deborah Secco, Celso Portiolli, Luciana Gimenez e do próprio anfitrião.





Reprodução/Instagram Vildomar Batista e Neymar Jr.





É evidente que o bom resultado dessas campanhas não se limita ao efeito Neymar. As ferramentas que utiliza são as que fazem a diferença. Nesse caso, encaixam-se o profissionalismo e o engajamento de toda a equipe. Um desses exemplos é o diretor Vildomar Batista, CEO da WNB Produções, responsável pelo "Concerto Feliz Natal Brasil Believe" e o amigo secreto "Neymar Jr. Entre Amigos", que tem passagens por grandes emissoras de televisão, como SBT, RecordTV e Band.

"O Neymar é, acima de tudo, um cidadão generoso. Ele poderia ter erguido a sua instituição em qualquer lugar do Brasil, mas resolveu fazê-la na comunidade onde passou sua adolescência, na mesma região que, mais tarde, o revelaria para o mundo. E, como resultado de todo esforço, cerca de três mil crianças e 12 mil pessoas podem não apenas sonhar, mas viver a realidade de um futuro melhor. Tenho muito orgulho de fazer parte", destacou Batista ao site.