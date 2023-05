Reprodução/Instagram Thiago Nigro, Cafu e Mario Gomes





Num paradoxo digno da famosa máxima "casa de ferreiro, espeto de pau", Thiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, criador e sócio-proprietário do "Primo Rico", canal de internet sobre investimentos, entrou para o time dos que tiveram patrimônios apreendidos e leiloados. Tudo por causa de um débito de mais de R$ 1,7 milhão de reais referente a um apartamento de 141 metros quadrados no Morumbi, um dos bairros mais desejados da capital paulista, registrado em nome dele.

Segundo a coluna Terraço Paulistano, de "Veja SP", o problema começou no início de 2012. Em fevereiro daquele ano, a equipe da incorporadora Brookfield e da securitizadora Gaia recebeu a décima nona parcela relativa ao total de R$ 546 mil. Depois, os boletos de aproximadamente R$ 4.500,00 não foram mais pagos. Com o acúmulo de 116 cotas atrasadas, a coisa degringolou e bateu números estratosféricos.

Nigro tentou uma renegociação por duas vezes. Em entrevista exclusiva à revista, ele explicou que passava por dificuldades monetárias no período em questão. Recuperado, tentou ajustar o débito, mas considerou os juros abusivos e reclamou que seu nome foi parar na lista de devedores. Em dezembro de 2017, o juiz Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, da 2ª Vara Cível, deu ganho de causa às empresas, e a propriedade seguiu para leilão, que deve ocorrer em meados de agosto.

Quem viveu situação parecida foi Cafu, campeão mundial de futebol em 1994 e 2002 pela seleção brasileira. De acordo com o colunista Rogério Gentile, do site "UOL", o ex-atleta experimentou isso em razão de uma dívida estimada em cerca de R$ 11 milhões. Um perito avaliou o sobrado de 154 metros quadrados (localizado no condomínio Vila do Rossio, em Morumbi Sul, em São Paulo) em R$ 662 mil, mas foi arrematado por R$ 333,3 mil.

Ao desfazer uma empresa de confecção, Mario Gomes, de 69 anos, ex-galã da Globo, ficou devendo salários a 84 costureiras do Paraná, prejuízo, na época, de R$ 923 mil. Para pagar o calote, a Justiça do Trabalho determinou em 2011 que a mansão, de frente para a praia, onde morava com a esposa e os dois filhos, se tornasse objeto de venda pública. Nessa condição, ela foi adquirida por R$ 720 mil, equivalente a 48% do valor previsto, de R$ 1,5 milhão.

Evidente que a principal vantagem nesse tipo de transação é o preço inferior ao praticado pelo mercado. A aquisição implica, porém, uma série de cuidados. No caso de um leilão judicial, é imprescindível a compra com a assessoria de um advogado que analise todo o processo. Já no extrajudicial, é preciso checar fatores como a desocupação e os saldos negativos deixados pelo antigo dono.