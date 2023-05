Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam data do casamento

Vem casório por aí! Maíra Cardi e Thiago Nigro revelaram que já têm a data do casamento marcada. Os dois anunciaram o noivado em abril.

Após quatro meses de relacionamento, o casal sobe ao altar no dia 26 de agosto. A notícia foi dada no 'PodCats'.





"Sophia estava comigo anteontem olhando os vestidos. Em geral, artista pode fazer no dia que quiser, mas pessoas normais trabalham. A gente resolveu fazer num sábado por conta da família, então possivelmente a gente vai pegar um hotel para ficar com as pessoas ali um dia depois ou um dia antes", disse Maíra.

Para a lua de mel, os pombinhos escolheram a Grécia, porém, a vontade inicial não era está. "A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras são [floridas] só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia", explicou o coach.

