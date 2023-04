Reprodução/Instagram - 16.04.2023 Felipe Neto comentou nome do sobrinho, Anakin, filho de Luccas Neto





Luccas Neto confirmou o nascimento do segundo filho com Jessi Neto e repercutiu nas redes sociais pela escolha do nome do bebê, Anakin. Felipe Neto, irmão do ator, celebrou a chegada do sobrinho e se indignou ao notar a incompreensão de internautas sobre a origem do nome.



Anakin é uma referência ao personagem Anakin Skywalker, dos filmes de "Star Wars". Luccas criou a tradição de homenagear a franquia nos nomes dos filhos, já que o primogênito se chama Luke, nome do protagonista dos longas, Luke Skywalker.











Felipe notou que algumas pessoas não entenderam a homenagem e expressou o choque com o desconhecimento. "Está uma chuva de jovens sem entender a origem do nome. Alguns falando: 'Será que ele é fã de 'Kinnporsche'?”, questionou no Twitter, se referindo a uma série tailandesa que apresenta um personagem com o mesmo nome.

"Mano, o que está acontecendo com essa geração? Que medo", complementou. Em resposta à publicação, alguns internautas compartilharam que realmente não conheciam o significado do nome Anakin. "Gerações diferentes, referências diversas [risos]. Eu mesma entendi a referência a 'Star Wars', mas não faço ideia do que seja 'Kinnporsche'", contrapôs uma pessoa.

