Scherer é gongado por escolha de look e Sheila Mello sai em sua defesa Ao notar a série de mensagens detonando o visual do ex-marido, a loira do Tchan não pensou duas vezes e tomou partido: "Ele tem mais personalidade que a gente"

