Reprodução/ Instagram Sheila Mello mostra resultado de procedimento no bumbum: 'Maravilhosa'

Nesta quarta-feira (13), Sheila Mello fez procedimento estético no bumbum. Feliz com o resultado, a dançarina fez questão de mostrar como os glúteos ficaram após o tratamento.



Em um vídeo curto no Instagram, Sheila explicou que o procedimento visa empinar os glúteos e deixá-los mais redondos. No post, a dançarina usa um áudio da Ivete Sangalo, onde a cantora se exalta. "Sei lá, voltei mais bonita (...) Voltei mais gostosa", disse Ivete no áudio.

Sheilla, então, escreveu na legenda: "A gente já sai de lá se sentindo maravilhosa, igual a Veveta nesse áudio! ".

