Divulgação Suzana Diks, Carla Guapyassu, Narjara Turetta, Bárbara Mamba-negra, Cadu Manhães e A. Costa





Narjara Turetta deu boas gargalhadas no domingo, dia 30, ao aplaudir a última apresentação do show de stand-up "Professores Aloprados", no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, um dos bairros nobres da zona sul do Rio. Batizado inicialmente de Miguel Lemos, o local tem um histórico invejável. Por lá, passaram Maria Bethânia com "Comigo me Desavim", primeiro show da cantora depois do sucesso no Teatro Opinião, e Paulinho da Viola, também no início da carreira.

Mas, antes que mudemos de assunto, a veterana, que, ao longo de seus 50 anos de trajetória na carreira artística, participou de folhetins de sucesso, como "O Salvador da Pátria", "Gente Fina", "Salve Jorge", "O Outro Lado do Paraíso" e, mais recentemente, "Jezabel", se divertiu com as situações contadas pelos atores (e professores) Bárbara Mamba-negra, Cadu Manhães, Carla Guapyassu e Suzana Dicks.

















Divulgação Cadu Manhães, Suzana Dicks, Bárbara Mamba-negra e Carla Guapyassu

No espetáculo, com produção de A. Costa, os comediantes retratam o cotidiano e os "causos" acumulados ao longo dos anos de magistério. E, já preparando a nova temporada, o time de divertidos mestres oferece à plateia piadas autorais muito melhores do que as pérolas do Enem. "Um olhar certeiro para a realidade com aquele viés criativo e leve que a gente tanto merece nos dias de hoje", destacou Narjara ao site após o encerramento da sessão.