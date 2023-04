Reprodução/Instagram Elon Musk e Karol Conká





Apesar da trajetória polêmica na vigésima primeira edição do "Big Brother Brasil", Karol Conká deu a volta por cima fazendo do humor a chave do sucesso. Ao repercutir a recente política instituída do Twitter — na qual o usuário precisa desembolsar US$ 8 mensais (R$ 40) para manter o status de legitimidade, cuja cor muda segundo a natureza do perfil —, a ex-sister acabou revivendo o lado "já que é pra tombar, tombou!", que deixou transparecer durante os dias de confinamento no reality show da Globo.

Na quinta-feira (20), por exemplo, assim que o microblog começou a remover maciçamente o símbolo dos que não aderiram ao programa Twitter Blue, uma manobra que, segundo o bilionário, "visa democratizar o jornalismo e empoderar a voz das pessoas", a rapper escreveu: "Musk, não quero que me cobre enquanto estiver por aqui, entendeu? Respeita a mamacita!", levando os seguidores às gargalhadas.





Reprodução/Instagram Karol Conká





Três dias depois, a cantora fez uma nova atualização sobre o assunto em sua página na rede social. "Não estou entendendo nada, o selo azul sumiu e era permitido só para assinantes, aí veio para mim o amarelo, depois o azul voltou para os que já eram verificados, mas não voltou para mim. Continuo com o amarelo (sem pagar). Elon, faça alguma coisa, explica melhor", insistiu a artista.

Mas, se você pensa que os "tuítes inconformados" de Karol terminaram, informamos que está enganado. Neste domingo, dia 23, ela publicou mais um que certamente levaria Elon Musk direto ao paredão. Ah, e detalhe: sem direito a prova bate e volta. "Que chatice esse negócio de põe selo, tira selo, põe outro e tira de novo. Que coisa mais cafona essa 'indecisawn'. Elon, pode parar com esse 'terror tweeterlógico' que já está me irritando", manifestou-se.

Elon Musk, eu não quero que me cobre o selo de verificado enquanto eu estiver no Twitter, entendeu?

Respeita a Mamacita! — Karol Conká (@Karolconka) April 20, 2023





Vamos comemorar o meu selo amarelo/dourado no dia 4 de Maio no Cine Joia (SP), clique no link e garanta o seu ingressoan: https://t.co/wqALGifenv — Karol Conká (@Karolconka) April 23, 2023





Não tô entendendo nada, o selo azul sumiu e era permitido só para assinantes, aí veio pra mim o selo amarelo (do nada), depois o selo azul voltou para os que já eram verificados mas não voltou pra mim. Continuo com o amarelo (sem pagar). Elon faça alguma coisa, explica melhor 🧐. — Karol Conká (@Karolconka) April 23, 2023





Aah, mas que chatice esse negócio de põe selo, tira selo, põe outro e tira de novo.

Que coisa mais cafona essa indecisawn.

Elon, pode parar com esse “terror tweeterlógico” que já tá me irritando.

Ah vá… — Karol Conká (@Karolconka) April 23, 2023