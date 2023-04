Reprodução/Instagram Blogueirinha e Virginia Fonseca





O pronunciamento de Virginia Fonseca sobre a resenha da também digital influencer Karen Bachini (especializada em tutoriais e testes de itens de beleza) a respeito da base, que tem "qualidade de importada" e custa R$ 200, lançada pela WePink dias atrás, continua repercutindo na web. Para quem não viu, a influenciadora, considerada a Kardashian brasileira, soltou algumas indiretas durante a transmissão ao vivo neste domingo (16).

"Eu gostei muito do produto, é o único que uso. Na minha pele, fica incrível. Eu saio, e ele dura o dia inteiro", começou relatando, para, logo em seguida, acrescentar: "E aí depois vem uma pessoa falar que não gostou e virar tudo que que virou? Eu acho que as pessoas teriam que experimentar e cada uma dar o seu feedback (comentário ou retorno, em tradução livre)".





Blogueirinha, que faz parte do time de apresentadores do Multishow e é uma criação do ator e youtuber Bruno Matos, não se calou diante de uma postagem publicada pela página de fofocas "Choquei" no Twitter. "Nem vou falar nada, porque, se falar, eu humilho. E não põe Deus no meio não, porque, se tiver lei do retorno, vai ter que devolver 80% do que ganhou em cima da base por ter colocado o preço lá em cima. E, se tiver, a WePink sai devendo".

Até o momento, Virginia não se manifestou, nem Zé Felipe teve a ideia de compor uma música, assim como quando ocorreu a treta envolvendo o ex-jornalista da Globo Evaristo Costa. Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: após o imbróglio que tomou as redes, a nora do sertanejo Leonardo baixou o preço no site de sua marca: a embalagem com 45ml passou de R$ 199,90 para R$ 85.

Nem vou falar nada, pq se eu falar, eu humilho. E não põe Deus no meio não, pq se tiver lei do retorno, vai ter que devolver 80% do que ganhou em cima da base por ter colocado o preço lá em cima! Se tiver retorno, a we pink sai devendo! https://t.co/OnNym3yh1c — Blogueirinha (@iBlogueirinha) April 17, 2023