No último domingo (16), Virgínia comentou, em uma live no Instagram, a polêmica com Karen Bachini. A blogueira viralizou ao criticar um item de maquiagem da linha da influencer.

Em uma live de 12 horas de duração, Virginia defendeu a base da marca dela das críticas da blogueira Karen Bachini. “Vou falar de coração… Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base (...) Na minha pele ela fica incrível, eu saio e ela dura o dia inteiro”, falou.

Ela, então, citou, indiretamente, Karen: “Por causa de uma pessoa virou tudo o que virou. Eu amo a minha base. É a melhor do mercado”. Zé Felipe, que também estava na live que anunciava novidade da linha de maquiagem da influencer, também se posicionou: “Eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda e é bom para a gente crescer, mas só que se aproveitar de uma situação para poder potencializar e crescer em cima disso não dá”.

Virginia também comentou sobre a cobrança de um posicionamento após as críticas de Karen: “Se pronunciar o quê? […] Se tivesse causando alergia ou alguma coisa assim, ok”.

No começo de março, Karen Bachini publicou um vídeo no canal dela no YouTube testando a base de Virginia Fonseca. A blogueira se mostrou chocada com o fato da base, de R$ 200, que promete ser à prova d'água, ter esfarelado após receber gotas de água. Karen, então, disse aos seguidores que o produto não entrega o que promete e não vale à pena ser comprado.

