Ex-namorado

Virginia comemorou dois anos de casamento com Zé Felipe em março e, no mesmo dia, cobriu uma tatuagem que tinha em homenagem ao ex-namorado, o influenciador Rezende. Os dois tiveram um término polêmico em 2020, marcado por uma disputa judicial após a influenciadora deixar a agência do ex-namorado antes do período acordado em contrato. A tatuagem da influenciadora fazia uma menção ao nome da empresa, ADR, que foi coberto com flores no ombro.