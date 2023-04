Reprodução/Instagram 06.04.2023 Evaristo Costa se envolveu em polêmica com o casal Zé Felipe e Virginia

A confusão entre o casal influencer Zé Felipe e Virgínia Fonseca, com o jornalista Evaristo Costa, só tem crescido. Na noite de quarta-feira (5), o cantor sertanejo que fez um rap xingando Costa e falando bem de sua esposa. O filho de Leonardo usou os Stories para explicar como foi a construção da música e admitiu que a canção é "brega".

"Música feita em cinco minutos com a base que achei no Youtube. Ficou meio brega, sim. Mas gostei de escrever com esse beat. Lembrando que esta música foi para a minha Virgininha", escreveu o artista.







A letra contém diversas críticas ao profissionalismo de Evaristo e indiretas ao jornalista. Zé Felipe ainda fez questão de elogiar Virginia e fez uma referência ao polêmico item de maquiagem lançado pela influenciadora, quando a chamou de "minha base" na letra. O produto foi criticado pelo alto preço, de R$ 199, e a má qualidade.



Após a publicação do rap, Evaristo Costa, que já havia pedido desculpas ao casal, mandou uma indireta para o Zé Felipe e publicou vários trechos de videoclipes de rappers famosos em seus Stories, como Eminem, 50cent, Jay-Z e Megan Thee Stallion.



Toda a treta começou quando na manhã da última quarta (5), o jornalista se envolveu em uma polêmica com Virgínia quando ironizou um vídeo em que a filha da influencer, Maria Alice, prefere o colo da babá ao da mãe. Ele escreveu: Já ouviram falar: "mãe é quem cria"? Virginia se mostrou abalada com a declaração.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.