Reprodução/Instagram Lorena Tucci





Lembrada até hoje por ter dado vida à personagem Teca no remake de "Chiquititas", do SBT, Lorena Tucci está desfrutando de um momento ímpar na carreira. É que, além de ser uma das cem juradas da nova temporada do reality show "Canta Comigo", de Rodrigo Faro, na RecordTV, a atriz, cantora e influenciadora digital também está no elenco do musical "Túnel do Amor", como Gabriela.

Baseado no romance "A Moreninha", de Joaquim Manuel de Macedo, o espetáculo se passa na cidade de Santos, nos anos 50, e traz na trilha sonora clássicos nostálgicos na voz de Celly Campello, como "Broto Legal", "Lacinhos Cor-de-Rosa", "Banho de Lua" e "Estúpido Cupido". A história, dirigida por Marcello Marra, relata as aventuras amorosas de um galanteador que jura nunca se apaixonar — até reencontrar sua paquera de infância.





Divulgação Lorena Tucci interpreta Gabriela no musical 'Túnel do Amor'





Ao postar uma série de fotos e vídeos da montagem no Instagram, a artista paulistana aproveitou para explicar que esse era o motivo de seu sumiço e de sua correria nas últimas semanas. "Tenho certeza de que vão amar e se divertir muito! Espero vocês!", escreveu Lorena a respeito da obra que está em cartaz no Teatro Praça das Artes, em Barueri, na Grande São Paulo, após cumprir agenda no palco do Teatro Liberdade.