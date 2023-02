Reprodução/Instagram Luciana Gimenez cai no choro ao mostrar processo para reaprender a andar

Nesta quarta-feira (15) Luciana Gimenez usou as redes sociais para atualizar os seguidores da sua recuperação após o acidente na estação de esqui no começo do ano.

A apresentadora contou que está tendo que reaprender a andar após o médico retirar o uso das muletas.





"Oi, gente! Tudo bem? Hoje, como vocês sabem, faz quase seis semanas que quebrei minha perna, uma fratura meio grave. E ontem, fui ao médico e tinha uma ideia... Porque o osso cola em três meses e eu tinha ideia que em seis, sete semanas, tiraria muleta e começaria a andar. E esse processo é lento, doloroso e tem que ter muita paciência. Aí, ontem, eu fui ao médico e ele olhou para a minha cara e falou: 'eu acho que você já está preparada'. Falei: 'como assim?' Ele falou: 'vou te mostrar uma coisa'. E aí olha o que aconteceu", disse ela, mostrando o vídeo da consulta.

Na sequência, Luciana comentou que o novo processo de recuperação está sendo um desafio. "Isso foi o que aconteceu quando o médico falou para mim que eu poderia andar. Só que aí, até conseguir dar o primeiro passo, parece uma besteira... Porque a gente faz isso automaticamente, ninguém lembra como aprendeu andar. Só que eu desaprendi, tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão. Para dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafuso. Olha, tem sido um aprendizado. Depois desse vídeo eu tive que fazer o que tinha que ser feito. Faz parte", concluiu ela.

