Reprodução/Instagram Luísa Sonza





Assim como Anitta, Luísa Sonza, um dos maiores nomes do pop nacional, terá um seriado para chamar de seu. A plataforma de streaming confirmou a informação na tarde desta terça-feira (11). A data de estreia, no entanto, não foi divulgada. Em linhas gerais, o projeto audiovisual exibirá detalhes do dia a dia e da carreira dela nos palcos e estúdios, revelando aos fãs o que ainda poucos conhecem.









Criado e produzido pela Conspiração, as gravações já iniciaram e estão acompanhando o desenvolvimento de seu próximo disco. "O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam, e eu acho que é isso que as pessoas vão ver", começou dizendo a cantora e compositora gaúcha, para, logo em seguida, acrescentar que gosta de viver e contar suas experiências nas músicas.