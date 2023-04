Reprodução/Instagram Jesus Luz, Diego Giallanza e Carol Ramiro





A imagem que Jesus Luz postou ao lado da ex-mulher, a DJ Carol Ramiro, no almoço de aniversário do criador de conteúdo Diego Giallanza, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, não mexeu apenas com os ânimos dos seguidores do ex-casal, mas também com os de alguns familiares deles.

É que, entre os mais de 652 comentários, um, em especial, vem chamando atenção dos usuários do Instagram: o do atleta de resistência Igor Ramiro, irmão de Carol. Como quem quisesse dizer que estava torcendo por uma possível reconciliação, o rapaz escreveu: "Essa foto faz meu coração bater mais forte".





Reprodução/Instagram Print do comentário de Igor Ramiro, irmão de Carol, ex de Jesus Luz





Para quem não sabe ou não se lembra, Jesus e Carol comunicaram o fim da relação de sete anos em junho do ano passado. No depoimento, declararam o carinho que sentiam um pelo outro e a "parceria eterna", já que são pais de Malena, de seis anos. Pouco tempo depois, no entanto, o modelo chegou a engatar um romance com a bailarina e atriz Aline Riscado, que terminou oficialmente em 14 de janeiro.