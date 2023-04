Reprodução/Instagram Zé Felipe, Luciano Camargo, Ben Affleck, Jennifer Lopez, João Vitor Belizario e Paulinho Vilhena





Virginia Fonseca, que completou 24 anos na semana passada e esteve no olho do furacão depois de ter a maternidade questionada não só por internautas, mas também pelo jornalista Evaristo Costa, ganhou uma declaração em forma de música, feita especialmente pelo marido, o cantor Zé Felipe. Um dos trechos do rap diz: "Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Maria, com a minha Virginia".

Reprodução/Instagram Maria Flor, Virginia Fonseca, Zé Felipe e Maria Alice





Sem esconder a emoção, a empresária e influenciadora digital compartilhou a faixa por meio dos stories e acrescentou: "Hoje ele acordou e me viu chorando, me consolou, mas teve que ir para o estúdio ensaiar o show de sábado para a minha festa de aniversário. Aí agora posta isso. Estou sem reação, mas grata por ter ao lado alguém que me apoia e me exalta todos os dias! Te amo".





Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virginia Fonseca





Virginia e Zé Felipe, no entanto, não são os únicos. Há outros famosos que, assim como eles, não perdem a oportunidade de demonstrar seu sentimento nas mídias sociais. Que o diga Luciano Camargo! Apaixonado, o sertanejo costuma usar a criatividade em homenagens originais e inusitadas à esposa, Flávia, com quem é casado há duas décadas. Em uma das mais elaboradas, o irmão de Zezé apareceu vestindo uma jaqueta de couro exclusiva com um desenho do rosto dela e a frase: "O ato de amar é eterno".

Reprodução/Instagram Em homenagem, Luciano Camargo estampa rosto da esposa, Flávia, em jaqueta





E quem se lembra das tentativas de Ben Affleck de impressionar Jennifer Lopez, lá em 2002, quando a cantora ainda era mulher do ator Chris Judd? O astro norte-americano comprou uma página de propaganda da revista "Variety" e listou o que apreciava em J.Lo, como a sua beleza e seu jeito encantador. Pois bem, entre muitas idas e vindas, Lopez e Affleck se reconciliaram e subiram ao altar em 2022, com uma cerimônia que durou mais de três dias.

Reprodução/Instagram Ben Affleck e Jennifer Lopez





Outro caso que repercutiu bastante foi o do gamer João Vitor Belizario, o Capudo. Segundo informações da versão digital da revista "IstoÉ Gente", o rapaz caprichou no pedido de namoro após seis meses de relacionamento. A preparação, com direito a diversos mimos para a amada, Lay Viana, foi filmada, e o vídeo do jovem de 18 anos fez barulho na internet. Foram mais de 400 mil visualizações apenas no Instagram, onde o criador de conteúdo acumula 316 mil seguidores.

Reprodução/Internet João Vitor Belizario, o Capudo, e Lay Viana





Excentricidades à parte, a forma como Paulinho Vilhena pediu Maria Luiza Silveira em casamento também deu o que falar. Tudo aconteceu em novembro do ano passado durante uma viagem à Amsterdã, na Holanda. Na ocasião, os dois surgiram andando de patins em uma pista de gelo, até que, em um determinado momento, o artista santista fingiu ter caído e se ajoelhou para colocar seu plano em prática. "É sério?", questionou ela. Nos comentários, fãs e amigos comemoraram e felicitaram os noivos. Às vezes, são as pequenas coisas que fazem a diferença...

Reprodução/Instagram Maria Luiza Silveira e Paulinho Vilhena