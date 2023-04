Reprodução/Instagram Paula Braun





Paula Braun, que até poucos dias podia ser vista no elenco da novela "Cara e Coragem", da Globo, como Olívia, usou o Twitter para repercutir o atentado na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, um homem de 25 anos invadiu o local com uma machadinha e matou quatro três meninos e uma menina, com idades entre cinco e sete anos. Em seguida, entregou-se às forças de segurança do estado.

"O ataque em Blumenau foi na minha rua, na rua em que cresci, parece que estou lá, não tem como a cabeça não encher de memórias e de dor. Aqui no Rio hoje houve tiros e invasão da polícia dentro de uma escola. Crianças são alvos fáceis em uma sociedade que idolatra a violência", começou dizendo a atriz e cineasta, casada com o ator Mateus Solano.





Logo depois, sem esconder o medo e a preocupação com esses casos de crueldade frequentes nas instituições de ensino, acrescentou: "O fim da humanidade vai ser ter que colocar detector de metais em porta de escola. Eu como mãe já cogitei pedir isso". No post seguinte, Paulinha publicou uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro empunhando um fuzil ao lado de um garoto fardado, acompanhada da legenda: "Só vou deixar isso aqui. Reflitam".

O ataque em Blumenau foi na minha rua, na rua em que cresci, parece que estou lá, não tem como a cabeça não encher de memórias e de dor. Aqui no Rio hoje tiros e invasão da polícia dentro de uma escola. Crianças são alvos fáceis em uma sociedade que idolatra a violência. — paulinhabraun (@PaulinhaBraun) April 5, 2023





O fim da humanidade vai ser ter que colocar detector de metais em porta de escola. Eu como mãe já cogitei de pedir isso. O fim. :( — paulinhabraun (@PaulinhaBraun) April 5, 2023





Só vou deixar isso aqui. Reflitam. pic.twitter.com/MY58rQ59zD — paulinhabraun (@PaulinhaBraun) April 5, 2023