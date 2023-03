Reprodução/Instagram Nah Cardoso e Pedro Lucas Convá Munhoz, o Pe Lu





O músico Pe Lu, que foi guitarrista e vocalista da Restart e se casou com a empresária, criadora de conteúdo e escritora Nah Cardoso em outubro do ano passado na Graceland Wedding Chapel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com direito a apresentação de um cover do Elvis Presley e a presença das atrizes Marcella Rica e Vitória Strada, também se rendeu ao charme das cabanas invisíveis, que se tornaram tendência depois da pandemia.





Os dois passaram um fim de semana no Luts Chalés, que fica em Gonçalves, no sul de Minas, e é voltado exclusivamente para casais que buscam descanso e uma atmosfera romântica. Eles ficaram na Sunset Cabin, cujo visual é deslumbrante para o pôr do sol. Não por acaso, leva esse nome. Foi construída com uma janela grande estrategicamente posicionada para que os hóspedes possam curtir uma vista perfeita.





Reprodução/Internet Pelu e Nah Cardoso e a tradição do brinde





Ao mostrar detalhes no Instagram, a influencer, que completou 30 anos no último dia 22, com muita festa em São Paulo, escreveu: "Tour pela Sunset. Surreal, né? Encantada com essa experiência tranquila e aconchegante, rodeada pela natureza". Em seguida, para estimular a interação, lançou um desafio para os seus quase 11 milhões de seguidores: "Marca com quem você viveria essa viagem". Como era de se esperar, choveram "arrobas" nos comentários.