Reprodução/TV Globo BBB 23: brothers repudiam possível repescagem: 'Injusto'

Sem saberem da repescagem desta semana no BBB 23 , Amanda, Bruna e Ricardo afirmaram que não concordam com a volta de ex-participantes para o jogo nesta altura do campeonato.





Na quinta-feira (23) dois ex-BBBs retornarão para a casa após a votação do público. Na eliminação desta terça-feira (21) quem deixar o programa se junta aos antigos colegas para a decisão final.

"Aí não. Ficou três semanas longe do game e agora vai voltar? Não, não", disse Amanda.

"Aí faz uma filinha e aperta o botão", completou o brother.

Bruna também opinou. "Injusto! A gente tá aqui só tomando no c*". E Ricardo completou: "Total! Porr*".

Esse povo vai coringar tanto quando souber da repescagem. De fato, é injusto. #BBB23 pic.twitter.com/cgxpNWttsx — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 21, 2023





