Silvana Garzaro Gabriel Braga Nunes e Carolina Delboni





Gabriel Braga Nunes, Ignácio de Loyola Brandão e Paulo Borges, idealizador e diretor criativo do evento São Paulo Fashion Week, foram alguns dos nomes que badalaram pelo coquetel de apresentação da obra "Desafios da Adolescência na Contemporaneidade — Uma Conversa com Pais e Educadores", escrita por Carolina Delboni e disponibilizada pela Summus Editorial, que ocorreu na Livraria da Vila, na zona oeste da capital paulista, na última quinta-feira, dia 16.

Ao recorrer ao Instagram para fazer alguns agradecimentos, a escritora não se esqueceu de mencionar o apoio do sobrinho Theo, que foi o primeiro a chegar e o último a sair ("ficava do meu lado, guardava minha cadeira, cuidou das minhas flores e dos meus presentes"), a saudade de sua mãe e o carinho e a gentileza inesgotável de seu sogro, Loyola Brandão, o atual ocupante da cadeira n° 11 da Academia Brasileira de Letras, que, por meio de tantos ensinamentos, lhe deu a dica de como fazer a fila de autógrafos andar rápido. "Prometo ser melhor no próximo", manifestou-se ela na legenda de uma das publicações na rede social.





Pedagoga e educadora, especialista no comportamento juvenil, Delboni é integrante e pesquisadora do grupo Abordagem Psicanalítica da Adolescência (Instituto Sedes Sapientiae). Atua como consultora educacional e palestrante em escolas e instituições. É pós-graduada em educação com foco na primeira infância, especializada em práticas de leitura literária e formada também em jornalismo, em cuja área atuou por mais de duas décadas, começando por editorias de moda.

Foi redatora-chefe da revista "Pais & Filhos" por cinco anos. Ali, era responsável pelas capas iniciais com reportagens voltadas a racismo e relações de gênero entre meninas e meninos, bem como sobre outros temas. Mãe de três garotos, resolveu estudar a parentalidade e, posteriormente, o período da juventude. Em 2017, recebeu o convite do jornal "O Estado de São Paulo" para ter um espaço digital em que pudesse ampliar o alcance de seus textos e análises, no qual escreve ainda hoje.