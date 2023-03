Reprodução/Globo - 17.03.2023 Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do 'BBB 23'





A expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do "BBB 23" teve um impacto nas redes sociais dos brothers eliminados por assediar a mexicana Dania Mendez. Após deixarem o confinamento na noite desta quinta-feira (16), os participantes ganharam mais seguidores no Instagram.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Guimê já apresentava um alto número de seguidores na rede, com 9,3 milhões de admiradores no Instagram durante o marco de 50 dias da edição. Na manhã desta quinta-feira (17), o funkeiro já viu o número aumentar para 9,6 milhões, representando um aumento de cerca de 300 mil seguidores no período.





Já Sapato estava com a marca de 1,3 milhões na metade da temporada e hoje já alcança 1,6 milhões, com um ganho similar ao do cantor nos últimos 11 dias. Nas horas após a saída do programa, os perfis dos participantes foram os apontados como os com maior crescimento em relação aos confinados.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

No Twitter, espectadores também lamentaram que o número seguia subindo após a dupla ser expulsa. Confira abaixo reações do público na íntegra:

Guime e sapato ganhando seguidores e a Dania ganhou constrangimento e traumas.



Ê BRASIL..... — Su 🦂 (@aragsuzy) March 17, 2023





Sapato e Guimê só que ganha seguidores, eita como Brasil é… pic.twitter.com/xT9ait9djY — Lets🍊 (@sntalets) March 17, 2023





A luta das mulheres por direitos é permanente e o respeito à sua dignidade é fundamental no campo dos direitos humanos.



Há algo de, potencialmente errado quando Guimê e Sapato são expulsos por assédio e ganham seguidores.



Que Brasil é esse? @nuvemgris — c@fé@nverso 🛖 (@cafeanverso) March 17, 2023





é canalhice o guimê e sapato estarem ganhando seguidores, cuzil mais uma vez fazendo vergonha pic.twitter.com/1q10onO77s — yasmin (@girlwearsart) March 17, 2023





Desse país eu só espero o pior pic.twitter.com/BA4C6Y3WKJ — JÃO 🦁🇲🇽 #BBB23 (@jaoComenta_) March 17, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.