Arezzo/Divulgação Gisele Bündchen





"A nossa moda tem um estilo próprio e uma diversidade imensa. O Brasil é um forte exportador de calçados para o mundo, e é legal ver essa indústria sempre inovando e crescendo. A Arezzo é uma marca tão querida pelas mulheres, e estou muito feliz em poder estar novamente com ela."

Essas foram as palavras usadas por Gisele Bündchen para falar sobre o trabalho para a companhia calçadista capitaneada por Alexandre Birman (ela apareceu usando as principais apostas da temporada), jogar luz para a ação publicitária de inverno 2023 lançada nesta quinta-feira (9) e, principalmente, mencionar o seu comeback de peso, ou, se preferir, de milhões.









O material traz a übermodel (termo alemão que significa "acima, além") em um conteúdo ousado e energético. Tanto o shooting quanto o fashion film foram idealizados por Giovanni Bianco. E, como era de se esperar, as cenas viralizaram na internet e renderam elogios (alguns curiosos, bom citar!) como: "Sem condições, a única que volta melhor depois de se aposentar" e "a cretina não mudou absolutamente nada. Continua sendo a maioral, como pode?".

Para comemorar a boa fase, o grupo Arezzo&Co reuniu clientes e amigos em um evento exclusivo na Zipper Galeria, no Jardim América, na zona sul de São Paulo. A influenciadora Silvia Braz foi uma das convidadas especiais que badalaram pelo local. "Noite de celebrar com a Arezzo a nova coleção que acaba de chegar com uma campanha de tirar o fôlego com a musa Gisele. Foi demais", escreveu a blogueira no Instagram.