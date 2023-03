Reprodução/Instagram Marcelo Falcão, Hungria Hip Hop, Herbert Loko e Solange Almeida





"A vida não é fácil para ninguém! A minha não é, a sua também não, e a de um monte de gente que faz tudo parecer um conto de fadas na internet muito menos! Não acredite nisso! Todo mundo tem problemas, talvez uns mais do que os outros, e isso depende da maneira como lida com eles."

Reprodução/Instagram Naiara Azevedo

Foi com ênfase na ideia de injetar ânimo que a cantora sertaneja Naiara Azevedo, da vigésima segunda temporada do "Big Brother Brasil", da Globo, fez uma publicação falando sobre ir à luta, independentemente das adversidades, e deu a dica para os fãs. Estes, é claro, retribuíram com palavras que foram desde "maravilhosa", passando por "rainha" até "perfeição".

Reprodução/Instagram Naiara Azevedo





No entanto, se, por algum momento, você duvidou de sua capacidade de desenvolver a habilidade de dar a volta por cima, atente para os posts de Solange Almeida, que já mostrou ter o dom da comunicação, seja por meio de músicas, seja por pequenas narrativas que chamam atenção nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Solange Almeida





Afinal, quem nunca se deparou com a ex-intérprete do Aviões do Forró protagonizando vídeos entusiásticos? Esses conteúdos deram tão certo que a artista resolveu iniciar uma série de palestras pelo país. O projeto, desenvolvido em parceria com o coach Rogerio Junior, anunciado em 2017 e batizado de "Transformando seus Resultados", teve como base sua própria história.

Quem trilhou caminho semelhante ao de Sol foi o youtuber Herbert Loko. De uma forma positiva, o trabalho dele é basicamente inspirar os jovens a não desistirem dos seus sonhos. E, segundo a "IstoÉ Gente", o cotiano conquistou mais de dois milhões de seguidores no Instagram após se tornar um influencer motivacional com seu viés humorístico. Na biografia de seu perfil, há o seguinte conselho: "O segredo é não desanimar".

Divulgação Herbert Loko





Para fechar, Marcelo Falcão e Hungria Hip Hop. Os cantores dividiram os vocais no single "Céu Aberto", que traz uma mensagem de esperança, garra e superação, com exemplos reais de que tudo é possível se a pessoa acreditar em si mesma. O videoclipe levou a melhor em duas categorias da terceira edição do evento "Los Angeles International Music Video Festival", que ocorreu em outubro do ano passado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Heros Cegatta Hungria Hip Hop e Marcelo Falcão