Reprodução/Instagram Adriane Galisteu rebate críticas de samba no pé

Adriane Galisteu foi alvo de críticas após um vídeo sambando viralizar nas redes sociais. A apresentadora é musa da Portela no Carnaval 2023.

a galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval pic.twitter.com/ap2h0gJRSw — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) February 8, 2023





No perfil do Instagram, a artista compartilhou um vídeo dublando e mandou um recado para os haters.

"E o motivacional do dia é: Bora levantar, porque você precisa estar de pé para a vida te derrubar. Não, gente, pera", disse ela no vídeo.





Nos comentários, os seguidores apoiaram Galisteu: "E se cair, aproveite para colher flores.... E levante ainda mais bela", "Deixa esse povo invejoso", "Não vai derrubar não", comentaram alguns deles.





