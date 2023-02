Retorno à Portela

Adriane Galisteu chegou a fazer uma participação especial no Carnaval de 2016 pela Portela, mas 2023 marcou o grande retorno à escola que a projetou na avenida. Neste ano, a artista vai desfilar em homenagem aos 100 anos da agremiação e já se mostrou muito empolgada com a oportunidade. "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", afirmou nas redes sociais ao exibir registros dos ensaios no Rio de Janeiro, onde sambou com outras ex-rainhas de bateria da escola, como Luiza Brunet, Edclea das Neves e Sheron Menezzes.