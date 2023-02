Reprodução/Instagram - 09.02.2023 Adriane Galisteu no Carnaval de 2023 com a Portela





A Portela foi a escola de samba que abriu as portas para Adriane Galisteu em 1996 e voltou a recebê-la neste ano, na celebração dos 100 anos da agremiação. Galisteu desfilou pela escola carioca na segunda-feira (20), mas, antes, a apresentadora repercutiu nas redes sociais enquanto ensaiava para retornar à Sapucaí. Um vídeo da profissional da Record viralizou, com críticas à maneira como ela sambava .

Apesar dos comentários negativos, Galisteu não se deixou abalar e seguiu empolgada devido à volta para a Portela após quase 30 anos. “Dou risada [com as críticas]. Nessa vida, quem se leva muito a sério não se diverte. Na internet é assim mesmo: tudo vira meme, tem gente para amar e para odiar. E eu entendo tudo isso. Sigo o jogo e não me abalo. Fico feliz de ter trazido algum entretenimento para o povo [risos]”, afirmou em entrevista ao iG Gente antes do desfile.





Adriane apontou que “não fica cismando” com reações, críticas ou deboches de ninguém, inclusive da família da influenciadora Deolane Bezerra, com quem protagonizou atritos durante “A Fazenda 14” . “É o que tem para fazer, né? Sigo minha vida”, disse a apresentadora, que ainda exalta as memórias de participar do Carnaval nos anos 1990.





“Antes era tudo um pouco menos formal, digamos assim. O ensaio técnico, por exemplo, eu já fiz até de tênis. Agora até nos ensaios importa o look, o salto alto está sempre presente e tem mil câmeras apontadas para você, não só da mídia, como nos anos 90 - hoje tem milhares de câmeras de celular também. Então agora a atenção que damos até aos mínimos detalhes tem que ser redobrada, enquanto nos anos 90 era mais a farra”, relembrou.

Prestes a completar 50 anos, Galisteu está afastada dos postos nas agremiações desde 2012 e contou que fez aulas de samba e intensificou o treino para se preparar fisicamente para o desfile. Ela descartou que as críticas que recebeu estariam relacionadas à idade: “Idade e habilidade de dança são duas coisas separadas. A idade não impede ninguém de dançar, curtir e tirar onda. Se meu samba não agradou, não acho que tenha a ver com idade. Existem bailarinas maravilhosas de todas as idades”.



