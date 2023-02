Nude, polícia e gritaria: entenda a briga de Thomaz Costa e Tati Zaqui

Desabafo de Tati

Mas, no mesmo dia, Tati postou um desabafo nos stories do Instagram. A funkeira afirmou que emagreceu quatro quilos e disse: “Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém, hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais”. Tati ainda contou que "deixou a maturidade falar mais alto", mas, depois de passar por estresse e ter a saúde mental exposta, não permitirá que isso aconteça mais.