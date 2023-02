Reprodução/Instagram Thomaz Costa e Tati Zaqui

O relacionamento de Tati Zaqui e Thomaz Costa continua rendendo histórias (algumas desencontradas e outras pitorescas, bom citar) nas redes sociais. Os dois, que se conheceram durante o confinamento da décima quarta edição de "A Fazenda", namoraram, noivaram e, logo em seguida, começaram a dividir o mesmo teto, protagonizaram uma discussão acalorada na última segunda (6) com direito a xingamentos, ameaças, exposed do dérriere do rapaz e, dizem, até polícia.

Como se isso não bastasse, um usuário da rede social de Elon Musk acabou colocando mais lenha na fogueira ao tomar conhecimento do desentendimento entre os ex-peões por meio de uma página de fofocas. "Sou motorista de aplicativo, e uma vez 'esse maluco aí' quase me matou. Ele estava com uma namoradinha em Alphaville [Grande São Paulo] e parou o carro no meio da Marginal Tietê para querer arrumar confusão. Doidão. Na época, morava aqui, na Vila Carrão, na zona leste", escreveu o rapaz, sem dar mais detalhes.

A fim de querer saber mais sobre esse episódio, a coluna está tentando contatar o responsável pelo comentário. Já o intérprete de Daniel Zapata em "Carrossel" não retornou até o fechamento deste texto. (Cabe aqui, portanto, uma emenda: como Thomaz teve o perfil banido do Instagram após a publicação de uma foto em que aparece nu, o jeito foi recorrer ao envio de mensagens privadas no Twitter). O espaço segue aberto para eventuais manifestações.



🚨 AGORA: Tati Zaqui abre live e filma desentendimento com Thomaz que no começo da live, segundo internautas, ele ameaça a bater nela. Na live ela fala “vai continuar quebrando tudo?” ao filmar ele pelado. pic.twitter.com/YnlWVmGHfy — Otariano (@otarianonews) February 6, 2023