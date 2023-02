Reprodução/Instagram Nego Di e Boninho





Pelo visto, Nego Di não conseguiu esquecer e nem deixar de lado as desavenças com José Bonifácio Brasil de Oliveira, diretor do "Big Brother Brasil". Ao repercutir os últimos desdobramentos da fase atual do reality show e comentar sobre uma possível expulsão de Larissa Santos, que desferiu um tapa contra Fred Desimpedidos, o humorista não se segurou.

"Boninho deve estar apavorado com este 'BBB'. Além de perder patrocinadores milionários, conseguiu ser mais irrelevante do que o anterior." Afirmou também que o público só se interessa pelo programa quando há assédio, desistência ou agressão física! "Bem feito para esse fdp. Tenho certeza de que será demitido", começou dizendo o ex-brother gaúcho, entre risos.





Em seguida, ele fez uma comparação entre os realities da TV aberta e uma menção à máfia dos Instagrans de entretenimento, revelada pelo colunista Leo Dias. "'A Fazenda' está se tornando maior. Esta edição está um desastre! A atração concorrente teve no mínimo o dobro da relevância que este 'BBB'. Nem comprando todas as páginas de fofoca para fingir que está bombando, não rolou", ironizou.

Depois, como quem quisesse expressar "Quem manda é a Globo", seja ditando moda ou definindo quem será o nosso presidente, já que "a emissora não segue regras", Nego Di, eliminado com 98,76% dos votos da temporada que consagrou Juliette Freire campeã, ressaltou que a "plim plim" é a responsável por decidir quem são os heróis, os vilões, as vítimas e o ganhador. Xi!

