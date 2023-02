Andrea Dematte Jacqueline Sato





Com dois lançamentos para este ano, o programa "Mulheres Asiáticas", pela E! Entertainment Television, e a série "A História Delas", pela Star+, a atriz e apresentadora Jacqueline Sato divide seu tempo também como CEO da House of Cats, destinada à proteção animal que resgata gatos da rua e trata deles até serem adotados, que acaba de completar o número de 2106 salvos.

O que começou de forma despretensiosa, tomando conta de uma ninhada quando ela era pequena, evoluiu ao passar dos anos de forma natural e hoje é algo bem estruturado, com um ambiente com espaços separados para filhotes e adultos, apoio de veterinários para castração e cuidados diários, além de voluntários que ajudam a levá-los para os lares temporários, quando preciso.





"Desde os meus nove anos, sempre que me deparava com algum gatinho abandonado no meu caminho, não conseguia ficar indiferente. Meus pais passaram a me apoiar nisso também, e escolhemos um lugar na casa só para eles. Os resgates foram se tornando mais frequentes, e quem adotava conosco sempre indicava para os conhecidos. Foi aí que resolvemos criar uma página voltada para esse trabalho. E começou a ir muito bem", comentou a artista sobre o início do projeto.

Com um processo de acolhimento responsável bem cuidadoso, consistindo no preenchimento de formulário, conversas por telefone e averiguação do local para segurança do bichano (redes nas janelas, por exemplo), a associação se mantém por meio do apoio dos novos donos dos pets e de pessoas sensibilizadas com a causa. "Temos links para doações ativos na nossa bio e contamos com a colaboração de quem puder", finalizou.