Margareth Serrão passou por uma situação difícil estes dias.

No meio de sua solidão, Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, do nada teve uma crise de pânico, mas pensou que era uma crise de ansiedade.

Os sintomas que Margareth teve são típicos de pânico, que é o ponto mais alto na ansiedade.

Ela sozinha, de repente começa a sentir ansiedade e além da ansiedade inicial sente o ar faltar, e logo a seguir a ansiedade aumenta em progressão geométrica.

Isto é o que se chamam de síndrome de pânico.

Margareth, mãe de Virgínia Fonseca, sem saber o que fazer, começou a rezar, a elevar os seus pensamentos e procurar elevar as vibrações dela.





É muito difícil fazer isto para quem passa pela situação no começo e realmente não conhece o caminho para enxugar a ansiedade.

Muitas pessoas recorrem aos psiquiatras que logo fazem as pessoas tomar um monte de remédios dizendo que este é o caminho.

Apenas quem já passou por isto sabe que não é bem assim.

Aqui eu não estou desmerecendo a psiquiatria, mas apenas jogar os remédios em uma pessoa que teve crises de pânico sem que exista um apoio psicológico não costuma dar certo.

Margareth Serrão passou por uma situação recente de relacionamento frustrado.

Ela gostava muito do jovem que estava com ela, mas ao que tudo indica ele deixou a fidelidade de lado.

Oras, uma mulher mais madura, quando está em uma relação com um jovem, a primeira reação quando ela se sente traída é a sensação de rejeição.

E a rejeição é uma das mais fortes razões para gerar a síndrome de pânico.

A rejeição é o contrário da aceitação e isto faz uma grande diferença nos itens da ansiedade.

A rejeição é o pior dos motivos que leva a uma síndrome de pânico.

Então, ao se sentir só em casa, ela lembrou da reeleição que ela sentiu na pele quando da separação do namorado.

Sim, ela precisaria ter uma pessoa logo com ela.

Mas a Margareth é exigente e quer um jovem que lhe dê prazer.

A Margareth quer o que ela considera as coisas boas da vida.

E ela tem todo direito a isto.

Mas tem que esperar um pouco para ter o que ela deseja.

O tempo da relação não é o mesmo que a gente quer.