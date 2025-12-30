Reprodução/Instagram/@margareth_serrao Margareth Serrão, mãe de Virginia

A mamãe da influencer milionária e apresentadora do SBT, Virginia Fonseca, que é a Margareth Serrão, veio a público contar que acabou o namoro com o atual namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento.

A Margareth usou as suas redes sociais para dar divulgação ao evento das separação entre ela e o namorado.

A Margareth declarou que a separação foi em comum acordo, como todos eles costumam dizer.

O texto da Margareth é lindo e quase romântico.

Mas é exatamente igual ao texto em que Ana Castela e Zé Felipe contam que se separaram em comum acordo, mas que se amam muito mesmo ido em caminhos diferentes.

Foi só a Ana Castela terminas com o Zé Felipe que um dia depois vem a mãe da Virginia e termina com o namorado.

Reprodução/ Instagram Ana Castela e Zé Felipe





Eu jamais acreditei em coincidências.

Eu sei que não é uma disputa, mas da maneira que foi feita, pareceu que estavam disputando mídia para ver quem apareceria mais.

Eu já entendi a separação da Ana Castela nas vésperas de Ano Vono muito estranha.

Agora, com a mãe da Virgínia fazendo a mesma coisa, o público vai ficar sem saber o que vai pensar.

Tanto Ana Castela quanto a mãe da Virgínia disseram que o namoro com os devidos namorados foi excelente e que todo se amavam e jamais vão esquecer os momentos que tiveram.

Então, eu me pergunto o porquê eles se separaram se estava tão bom assim.

A gente imagina que o texto que ela escreveu foi escrito por uma assesssoria porque é muito igual ao texto da Ana Castela.

Parece que um copiou o outro, embora a gente saiba que isto não acontece.

Cada um tem o seu texto próprio e diferente um do outro.

Mas neste caso, da separação da Ana Castela e da mãe da Virginia, os textos são muito parecidos.

Aqui vai o que eu lembro do poeta Vinicius de Moraes, que dizia:

“O amor é eterno enquanto dura”