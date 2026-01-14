TikTok/Instagram Virginia brinca sobre namoro com Vini Jr no TikTok

Virginia Fonseca publicou nesta quarta (14) um vídeo no TikTok exibindo o corpo após treino e fez uma brincadeira sobre o relacionamento com o jogador Vini Jr.

A influenciadora de 26 anos escreveu na publicação: "Sim, é pela minha saúde (se referindo a treinar), mas meu namorado será eternamente conhecido como o cara da namorada gostosa". Na legenda do post, a empresária e apresentadora colocou emojis de risada. O casal assumiu o namoro em outubro de 2025, cerca de cinco meses após Virginia se divorciar de Zé Felipe.

Na segunda-feira (12), a influenciadora publicou outro vídeo na plataforma e recebeu um comentário do amado. "Saudades", escreveu o jogador do Real Madrid, que mora na capital espanhola por conta do trabalho.

A influenciadora e os filhos Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de apenas um ano, passaram a virada de ano na casa do jogador na Espanha. As crianças são fruto da união com o ex-marido Zé Felipe.

Grande Rio

Virginia estava em Dubai durante os dias anteriores, mas chegou ao Brasil nesta terça-feira (13). A empresária já marcou presença no ensaio de quadra da Grande Rio, escola de samba da qual será rainha de bateria no Carnaval 2026. O desfile acontecerá no próximo mês no Rio de Janeiro.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do Portal Leo Dias, a loira comentou os rumores de que Paolla Oliveira, antiga rainha de bateria da escola, estaria sendo cotada para retornar ao posto em 2027.

"Estamos aí! Eles (a diretoria da escola de samba) falaram para eu ficar enquanto quiser. Se quiser sair, tudo bem também. E eu quero ficar, claro! Se Deus quiser, 2027, estamos aí", disse a empresária.

A influencer continua: "Falaram que tudo que está saindo na imprensa, não é para ouvir. E eu falei que eles nem precisariam falar nada comigo, que se a Paolla quiser voltar, ela volta!".

Virginia aproveita o momento para exaltar o legado de Paolla na escola de samba: "Ela foi rainha por 7 anos da Grande Rio. [...] Paolla é a rainha de honra da escola".



