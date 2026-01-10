Reprodução/Instagram Virginia fica presa em Dubai

A influenciadora Virginia Fonseca, 26 , passou por um perrengue neste fim de semana (10) ao tentar retornar ao Brasil depois de uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde estava cumprindo compromissos profissionais. Segundo relatos publicados por ela nas redes sociais, Virginia estava com as malas prontas para embarcar de volta a São Paulo, mas não conseguiu embarcar no voo programado e acabou tendo que adiar o retorno por conta de um imprevisto no aeroporto.

Visivelmente abalada, a influenciadora desabafou sobre a frustração de não conseguir voltar para casa e reencontrar os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que estão em Goiânia com familiares enquanto ela cumpre agenda internacional. Virginia mostrou preocupação e saudade, ressaltando o que sente ao ficar longe das crianças em um momento que deveria ser de descanso após as festas de fim de ano.

E agora?

Além disso, a empresária também demonstrou chateação por perder algunsde trabalho no Brasil, afirmando só faltar a agenda quando está extremamente doente, o que a deixou ainda mais frustrada.

Essa inconveniência ocorre em meio a uma temporada movimentada da influenciadora pelo exterior. Dias antes, Virginia tinha desembarcado em Dubai para uma série de compromissos profissionais depois de passar o Réveillon na Espanha na companhia do namorado, o jogador Vinícius Júnior, e aproveitar momentos de lazer com a amiga Duda.

Mesmo após o ocorrido, Virginia não deixou de curtir a viagem e cumpriu rotina na academia além de uma saidinha com a amiga pelas baladas da cidade. Nas redes, Virginia também compartilhou cliques da estadia, mostrando rotina de treinos, momentos de descanso e até fotos mais descontraídas com paisagens luxuosas de Dubai.

Seus seguidores reagiram com apoio à situação e comdos filhos, reforçando a identificação que muitos têm com influenciadores que equilibram carreira e vida familiar.