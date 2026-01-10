A grande atriz Ana Paula Arósio é a grande aposta da TV Globo em sua novela Avenida Brasil 2.
Criar a sequência da Avenida Brasil é o atestado da falta de talento e de criação da TV Globo, a maior emissora de TV do país.
Depois do fracasso de Vale Tudo, onde tudo nada valeu, agora querem que algum autor faça a continuidade de Avenida Brasil, que foi um sucesso inexorável da TV Globo.
Parece que os novos autores estão desprovidos de talento. Não parece, é certeza.
Gente do padrão de Gilberto Braga, Manoel Carlos ou Cassiano Gabus Mendes não apareceu mais.
Ainda temos Aguinaldo Silva, Walcyr Carrasco e Silvio de Abreu.
Mas nem o Aguinaldo Silva tem a aura de antes.
Talvez o tal de politicamente correto tenha empanado o talento dos grandes autores ainda vivos.
Lembrei agora de Lauro César Muniz, também um raro nome.
Mas por que os antigos autores não estão tendo o Ibope que tinham?
Sim, tem também o Carneiro, João Emanuel, que ficou incumbido de escrever a continuação de Avenida Brasil que ele mesmo escreveu.
Por onde anda aquela aura dos autores que ainda estão vivos?
Vão fazer uma Avenida Brasil 2 com a Adriana Esteves se redimindo da vilã Carminha.
Mas o povo quer a vilã, não quer ela redimida. Imaginem a Odete Roitmann boazinha.
Ficaria aquela coisa ruim que foi a Odete Roitman interpretada pela Débora Bloch.
Cariúcha saiu do Fofocalizando
A jornalista Fábia Oliveira revelou que o SBT afastou a Cariúcha do Fofocalizando depois de ter tido acesso a um laudo de agressões contra um médico em Balneário Camboriú.
É uma situação delicada esta.
A postura do SBT foi adequada até o momento.
Cariúcha é uma participação importante no Fofocalizando, exatamente pela polêmica que ela causa sempre.
Dudu Camargo é perigo de gol
Dudu Camargo tem que prestar muita atenção agora que vai ter um programa na TV Record.
Se ele imitar o Geraldo Luís, vai ser ruim.
Precisa de um diretor que saiba comandar o Dudu Camargo.
Não pode deixar ele à vontade.