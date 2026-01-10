Reprodução: Instagram Ana Paula Arósio

A grande atriz Ana Paula Arósio é a grande aposta da TV Globo em sua novela Avenida Brasil 2.

Criar a sequência da Avenida Brasil é o atestado da falta de talento e de criação da TV Globo, a maior emissora de TV do país.

Depois do fracasso de Vale Tudo, onde tudo nada valeu, agora querem que algum autor faça a continuidade de Avenida Brasil, que foi um sucesso inexorável da TV Globo.

Parece que os novos autores estão desprovidos de talento. Não parece, é certeza.

Gente do padrão de Gilberto Braga, Manoel Carlos ou Cassiano Gabus Mendes não apareceu mais.

Ainda temos Aguinaldo Silva, Walcyr Carrasco e Silvio de Abreu.

Mas nem o Aguinaldo Silva tem a aura de antes.

Talvez o tal de politicamente correto tenha empanado o talento dos grandes autores ainda vivos.

Lembrei agora de Lauro César Muniz, também um raro nome.

Mas por que os antigos autores não estão tendo o Ibope que tinham?

Sim, tem também o Carneiro, João Emanuel, que ficou incumbido de escrever a continuação de Avenida Brasil que ele mesmo escreveu.

Por onde anda aquela aura dos autores que ainda estão vivos?

Vão fazer uma Avenida Brasil 2 com a Adriana Esteves se redimindo da vilã Carminha.

Reprodução/Internet Avenida Brasil



Mas o povo quer a vilã, não quer ela redimida. Imaginem a Odete Roitmann boazinha.

Ficaria aquela coisa ruim que foi a Odete Roitman interpretada pela Débora Bloch.

Cariúcha saiu do Fofocalizando

A jornalista Fábia Oliveira revelou que o SBT afastou a Cariúcha do Fofocalizando depois de ter tido acesso a um laudo de agressões contra um médico em Balneário Camboriú.

É uma situação delicada esta.

A postura do SBT foi adequada até o momento.

Cariúcha é uma participação importante no Fofocalizando, exatamente pela polêmica que ela causa sempre.

Dudu Camargo é perigo de gol

Dudu Camargo tem que prestar muita atenção agora que vai ter um programa na TV Record.

Se ele imitar o Geraldo Luís, vai ser ruim.

Precisa de um diretor que saiba comandar o Dudu Camargo.

Não pode deixar ele à vontade.