Reprodução Instagram Campeão de "A Fazenda 17" estreou como repórter do "Balanço Geral" em São Paulo





Dudu Camargo estreou no "Balanço Geral SP", da Record, nesta segunda-feira (5), menos de um mês após se consagrar campeão de "A Fazenda 17". Em seu primeiro dia no telejornal, o jornalista foi lançado a um desafio fora do estúdio: viver a rotina de um vendedor ambulante na Praia Grande, no litoral de São Paulo, em um quadro que apostou no improviso e na interação com o público.

Durante a gravação, Dudu chamou atenção pela desenvoltura e pelo bom humor. Após se molhar, ele chegou a tirar o terno e a calça, revelando um short rosa usado por baixo, o que arrancou risadas e reforçou o tom descontraído da reportagem. Mesmo com a chuva e a praia praticamente vazia, o comunicador conseguiu conduzir o quadro com leveza e entretenimento. Além da participação no "Balanço Geral SP", Dudu também passará a comandar um quadro especial no "Domingo Espetacular".

A estreia repercutiu positivamente nas redes sociais. No X (antigo Twitter), internautas elogiaram o carisma do apresentador. “Vai se dar bem no estilo repórter de rua, tem carisma. Sucesso, Dudu Camargo”, escreveu um usuário. “Sensacional o Dudu no Balanço Geral”, comentou outro. “Chovendo, a praia vazia e mesmo assim ele entregou entretenimento. Showman”, avaliou um terceiro. No Instagram oficial do programa, as mensagens seguiram na mesma linha. “A Record está de parabéns, levou informação com humor”, disse um telespectador. “Esse menino honra tudo o que tem. Vai ser um dos pilares do jornalismo e do entretenimento da Record”, escreveu outro. Houve ainda quem afirmasse que passará a acompanhar o programa apenas por causa dele.





A nova fase na emissora acontece após a vitória expressiva em "A Fazenda 17", cujo resultado foi divulgado no dia 18 de dezembro. Dudu venceu a disputa com uma porcentagem de votos cinco vezes maior que a de Duda Wendling, que ficou em segundo lugar, consolidando-se como um dos destaques da temporada.

Relacionamento com Saory Cardoso

Fora das câmeras, o apresentador também vive um momento especial na vida pessoal. O relacionamento com Saory Cardoso, iniciado durante o confinamento no reality, evoluiu para um namoro sério após o fim do programa. A relação foi oficializada publicamente quando Dudu pediu Saory em namoro durante uma participação no "Link Podcast", ajoelhando-se com aliança e flores. Desde então, o casal tem compartilhado momentos juntos, incluindo as celebrações de Natal e Ano Novo, reforçando que o romance segue firme, com apoio familiar e planos de continuidade fora do ambiente do reality.



