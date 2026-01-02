Reprodução/Internet Globo aprovou sequência de Avenida Brasil com estreia prevista para 2027

A Globo decidiu investir em uma das novelas mais populares de sua história e confirmou a produção da sequência de Avenida Brasil. A nova trama criada por João Emanuel Carneiro está em pré-produção e tem estreia prevista para janeiro de 2027. A emissora aprovou o argumento final do autor pouco antes das festas de fim de ano e já deu início aos trabalhos nos bastidores.

Adriana Esteves retornará ao papel de Carminha, personagem que marcou sua carreira, em uma história centrada em vingança e redenção. Débora Falabella, intérprete de Nina na versão original exibida em 2012, fará uma participação especial. Já a personagem Agatha, filha de Carminha, que era criança na primeira versão, terá papel de destaque na nova trama.

Ambientada novamente no bairro fictício do Divino, a sequência de Avenida Brasil terá um elenco renovado. Segundo projeções da emissora, mais da metade dos atores do folhetim original não voltará. Núcleos como os de Cadinho (Alexandre Borges), Suellen (Isis Valverde) e Tessália (Débora Nascimento) não serão reaproveitados. A escolha é justificada pela proposta de introduzir novos personagens e dinâmicas ao universo da novela.

Avenida Brasil ainda é um fenômeno

A direção-geral ficará a cargo de Ricardo Waddington , responsável pela condução da primeira versão e contratado novamente pelapara liderar o projeto. Ele será o responsável por comandar a nova empreitada de João Emanuel Carneiro no horário nobre da emissora.

O último capítulo da novela chegou a registrar quase 60 pontos na Grande São Paulo. Disponível no Globoplay, continua entre os dez títulos mais vistos da plataforma. A novela já foi licenciada por 150 países, e dublada em 19 línguas, como espanhol, árabe, grego, russo e francês. Tornou-se a novela brasileira mais vendida para o exterior.

A novela da Globo se tornou um fenômeno em todo o mundo e foi líder de audiência em vários países, como Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Portugal, Chile e Marrocos.

Versão turca

Atualmente, a Globo tem se aproveitado da versão turca de Avenida Brasil. Leyla - Sombras do Passado estreou em novembro no Globoplay. No Globoplay Novelas, antigo Viva, a emissora disponibilizou a produção no lugar de Dolunay (2017).

A trama é estrelada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri. O folhetim de 127 episódios acompanha a jornada de vingança de Leyla (Cemre Baysel), a Nina da versão original, contra a manipuladora Nur (Gonca Vuslateri), a icônica Carminha, após ser abandonada em um "depósito de lixo".