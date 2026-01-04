Reprodução Instagram Cariúcha

Cariúcha, a apresentadora do SBT que faz o Fofocalizando e é uma grande revelação do SBT, postou vídeo na madrugada deste domingo (04) acusando um médico de Balneário Camburiu, em Santa Catarina, de bater nela de maneira insofismável.

Cariúucha estava aos prantos e dizia que ela é uma mulher empoderada e não aceitava apanhar de homem algum.

Isto foi uma bobagem que ela falou porque nenhuma mulher - submissas, normais ou empoderadas - jamais podem apanhar de quem quer que seja.

Mas vamos relevar o que a Cariúcha falou porque no auge da emoção ela não soube dizer aquilo que deveria dizer.

Este é o erro que homens e mulheres cometem quando misturam o ser humano com a política.

Cariúcha é uma mulher simples e de índole boa, que chora quando sente que deve chorar e que era muito pobre, de passar fome, mas agora está tendo o seu trabalho reconhecido no SBT.

Cariúcha é a maior revelação do SBT.

Infelizmente o programa onde ela aparece tem uma direção para baixo de mediana e isto até impede que Cariúcha tenha um desempenho muito maior.

Mas vamos aos fatos.

Cariúcha alega que ela estava com um médico, ela até dá o nome dele, em Balneário Camburiu, e que os dois saíram de madrugada e ele passou a ter um comportamento estranho, até começar a bater nela e colocar Cariúcha para fora do apartamento onde os dois estavam.

Com certeza no meio da semana isto vai se explicar.

Mas um homem que faz com a Cariúcha o que supostamente este sujeito fez merece ser execrado publicamente.

Cariúcha é uma mulher simples e de bons sentimentos, pura até perante o que a gente encontra nos dias de hoje.

Um elemento que aproveita da simplicidade da Cariúcha para fazer o que fez merece ser mostrado em público.

E eu gostaria até que o departamento jurídico do SBT orientasse a Cariúcha para que ela tenha uma atitude contra o elemento que a agrediu.