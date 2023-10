Cesar Filho Cesar Filho foi convidado para gravar piloto de novo programa do SBT





A alta cúpula da Record está muito chateada com Cesar Filho desde que tomou conhecimento de que ele aceitou gravar o piloto de um novo programa no SBT. Titular do Hoje em Dia e muito bem quisto pela direção e pela família de Edir Macedo, o jornalista é esperado na rede de Silvio Santos para ser testado no novo matinal que terá o comando de Regina Volpato .







A coluna ouviu fontes das duas emissoras, e ambas confirmaram que Cesar aceitou o convite da gravação. A chefia da Record já está ciente de sua ida à concorrente e começou a se movimentar de maneira sutil nos bastidores para não ser pega desprevenida.

Uma das soluções encontradas é sugerir um reajuste salarial. Mas como a emissora fez um corte gigante em seu Jornalismo recentemente, a oferta não será tão grande assim. A outra saída é aceitar a saída e aproveitar algum talento interno da casa para ocupar a vaga de Cesar.

É importante registrar que o bloco de Jornalismo que ele comanda no Hoje em Dia é o responsável pelos picos de audiência do matinal, e por esta razão ele é tido como essencial no elenco do programa.

Fato é que a chefia não está feliz com a ida de Cesar ao SBT. Ainda que seja para um simples teste, sem garantia de que ele será escolhido para a vaga, a situação causou um mal-estar até mesmo no elenco.



Apuramos que o quarteto que hoje lidera o Hoje em Dia tem um excelente relacionamento dentro e fora do estúdio, o que justifica essa formação ser a mais longeva nestas quase duas décadas de programa, estando juntos desde 2015. E pelo fato de serem muito amigos, as apresentadoras também ficaram chateadas com a possibilidade de perderem o parceiro.

Cesar Filho é muito querido pela família de Silvio Santos, em especial por Daniela Beyruti, atual vice-presidente do SBT. E este foi um dos motivos que o fez aceitar o convite para a gravação do piloto. Outro fator é a necessidade interna que o apresentador vem sentindo de fazer algo diferente. Afinal, está há oito anos na mesma posição.



Outro fator importante para ressaltar aqui é que não existe uma proposta formal de salário feita a Cesar Filho, e muito menos a confirmação de que ele deixará a Record. Por enquanto é apenas um piloto de um programa que não tem nem formato estipulado e tampouco data de estreia confirmada.

Quem também será testada para o programa, e que a coluna antecipou em agosto, é Christina Rocha, uma das raras apresentadoras que seguem contratadas e fora do ar, sem uma função determinada. Daniel Adjuto também é um nome que agrada a chefia, embora não tenha recebido ainda o contato da direção para ser testado no novo matinal.