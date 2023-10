Reprodução A emissora optou por tirar a novela mexicana de sua programação

Embora os fãs de Rebelde estejam enlouquecidos com a vinda da turnê do grupo ao Brasil, quem quase pirou foi o SBT ao ver a novela mexicana afundar sua audiência e ter que correr contra o tempo para matar de vez a reprise. E hoje será sacramentado o enterro da trama adolescente.





A emissora de Silvio Santos viu seus índices despencarem drasticamente desde a estreia da novela, e atualmente vem entregando uma média de 2,4 pontos na Grande São Paulo, derrubando quase pela metade as conquistas feitas ao longo da manhã.

Os índices trágicos também provocaram a pior fase do Fofocalizando, que precisa rebolar diariamente para reconquistar a audiência. Mas como o programa de Chris Flores recebe o Ibope lá embaixo, milagres não são operados e o SBT tem uma recuperação bem modesta.



A partir de segunda-feira (16), a novela Rebelde já não irá mais ser exibida na programação. Com isso, Leo Dias e sua trupe entrarão mais cedo no ar, às 14h15, assumindo o lugar da trama. Com isso, também sairá mais cedo, às 16h15.

Outra novidade da programação será a novela A Gata, que entrará no ar logo após o programa de fofocas, fazendo assim um bloco de quase quatro horas sequenciais de novelas mexicanas

Além de A Gata, seguem na programação Meu Pecado (a partir das 17h20) e Um Refúgio Para o Amor (a partir das 18h30).