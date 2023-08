Reprodução/Instagram Christina Rocha está na geladeira do SBT desde março deste ano





Christina Rocha voltou a ter a imagem explorada pelo SBT nos últimos dias por um simples motivo: testar sua desenvoltura em programas ao vivo e ver se ela seria capaz de estar à frente da nova versão do Vem Pra Cá, que a emissora pretende resgatar assim que possível em sua programação. Não à toa, ela esteve neste fim de semana participando do Passa ou Repassa, e dias antes passou pelo Fofocalizando.







A apresentadora está na geladeira do SBT desde março de 2023, quando o Casos de Família foi cancelado após pouco mais de 14 anos sob o seu comando. O fim do programa não causou sua demissão, até porque o contrato segue em vigência e ela quer uma oportunidade em outra atração da casa.

A coluna apurou que Christina Rocha está entre as prioridades do SBT para ser testada no comando do novo matinal, que ocupará uma parte da programação hoje ocupada pelo extenso e interminável Primeiro Impacto. Mas leia bem o que foi dito: ela passará por testes para ver se tem o perfil compatível com o projeto.

Fontes relataram que essa é uma praxe dentro da casa. Todas as vezes que surgem novos programas, os artistas que estão na geladeira ganham prioridade na hora dos testes, até para justificar seus salários. E como o novo matinal terá mais do que um apresentador (fala-se em até três profissionais dividindo a cena), existe mais do que uma chance para emplacar sua entrada.

Fato é que a informação da existência deste novo matinal tem mexido no mercado. Duas apresentadoras que atualmente estão insatisfeitas com suas respectivas emissoras já começaram a sondar a direção do SBT, mas até agora não receberam sinal verde para serem inclusas na lista de testes.

Uma delas tem prometido levar consigo seu principal patrocinador para bancar parte do projeto, mas isso não tem contado pontos a seu favor. A outra busca exatamente o oposto: mais oportunidades de merchandising, já que seu atual programa tem sofrido para emplacar anunciantes, e os ganhos e audiência despencaram.

Um dos nomes que está no radar da emissora é Regina Volpato. Ela tem a simpatia de todos os nomes que podem dar o "sim" à sua recontratação, e o fator que colabora a seu favor é o fato de não ter vínculo com nenhuma emissora de TV no momento e também ter alta aceitação comercial. Mas é importante frisar que a ex-apresentadora do Mulheres ainda não foi chamada para fazer testes.

O "zumzumzum" nos bastidores do mercado de TV estão a mil com a informação da existência deste programa novo no SBT, e tem gente tão desesperada que vem soltando informações imprecisas. Chegou a este colunista que vos escreve, por exemplo, que os testes com apresentadores seriam realizados nesta semana.

Mas a assessoria do SBT afirmou que não há cronograma para isso neste momento, embora o desejo de ter uma revista eletrônica matinal na grade esteja nos interesses da alta cúpula, liderada por Daniela Beyruti.

Voltando a falar de Christina Rocha, seu desempenho ao vivo tem sido acompanhado com uma lupa pela direção da casa. Houve quem tenha ficado muito incomodado com o fato dela mostrar um lado agressivo no Passa ou Repassa, além de não se atentar às orientações que lhe eram passadas ao vivo e em tempo real. No teste do game, os comentários lá de dentro é que ela não foi bem. Resta saber se no novo Vem Pra Cá a situação será diferente.