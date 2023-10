Reprodução/TV Globo Sandy e Lucas Lima tiveram recaída em passagem pela Europa





Esta modesta coluna tem amigos espalhados por alguns cantos deste mundão e desta vez a fofoca veio direto de Dublin, na Irlanda, por onde Sandy e Lucas Lima passaram nesta semana. Funcionários brasileiros do hotel em que o ex-casal ficou hospedado foram taxativos em suas afirmações: os dois passaram a noite no mesmo quarto.







O ex-casal reservou quatro quartos em sua curta passagem pelo país: um para Sandy, outro para Lucas e Theo (filho da dupla), o terceiro para Xororó e Noely (pais da cantora), e o quarto para os seguranças. Mas na noite de terça-feira (10), os funcionários do local disseram que uma das habitações não foi ocupada...



Cada quarto do hotel em que a trupe se hospedou conta com duas camas e mais um sofá-cama. Mas os funcionários receberam o pedido para que fosse retirado do quarto de Lucas Lima o sofá-cama, ampliando o espaço do local. E foi nesta noite que Sandy ficou acompanhada do ex-marido.

Funcionários nos relataram que Theo foi dormir com os avós. E isso virou fofoca no local porque Xororó e Noely pediram que o café da manhã no quarto, e chegando lá se depararam com o menino dormindo em uma das camas. O sertanejo foi muito simpático e deu uma generosa gorjeta ao profissional.



Lucas também pediu café da manhã mais abastecido em seu quarto. E Sandy, na manhã de quarta-feira (11), não fez nenhuma solicitação. A confirmação de que os dois passaram juntos veio por meio de um funcionário que viu os dois saindo juntos do mesmo quarto, com o músico colocando uma das mãos no ombro da ex-mulher. O papo, no local, foi que houve sim uma recaída.

Outra informação é que foi possível ouvir som de música saindo do quarto de Lucas na noite de terça-feira.

Os funcionários nos relataram que Lucas, desde o momento da chegada até a saída do hotel, se portou como marido de Sandy. Olhava para ela com um olhar apaixonado, falando manso e ajudando a ex-mulher em tudo o que era necessário. Ela, embora educada, agiu como uma "bela aquariana", sem demonstrações de afeto com o pai de seu filho.

Não conseguimos afirmar se houve uma reconciliação ou apenas uma recaída, mas a conversa no hotel é de que eles em nenhum momento pareciam ter se separado, já que agiam e se portavam como se ainda fossem um casal.

Na noite de quarta-feira (11), eles se apresentaram em Dublin, e Sandy até puxou um coro de "Parabéns" ao ex-marido. No mesmo dia, fez uma publicação em seu Instagram felicitando Lucas pela data e cravando um nítido "te amo" na legenda.