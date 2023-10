Reprodução/Record A funkeira receberá todo o apoio da emissora após sua saída do reality show

Após ser eliminada de A Fazenda 15 na última quinta-feira (12), a influenciadora Cariúcha receberá todo o suporte da Record. A emissora quer recuperar sua imagem e reverter o cancelamento decorrente de suas atitudes ao longo do confinamento.



Em uma reunião com a alta cúpula da Record, incluindo alguns bispos da Igreja Universal que atuam na emissora, eles entraram em um acordo de prestar todo o apoio a Cariúcha durante o tempo que ela precisar, incluindo assistência psicológica.

Além disso, aproveitarão bastante a ex-peoa dentro da programação da Record, para mostrar seu outro lado que ficou ofuscado no programa. Com isso, buscam fazer com que o público veja uma outra faceta que ficou adormecida no reality show e ela não saia de lado somente como uma pessoa agressiva.

Eles não querem que a imagem da funkeira saia do reality arrasada ao entenderem que o que ela fez é muito menor do que já aconteceu em outras edições, como em A Fazenda 14.

Com isso, eles acreditam que o cancelamento que ela tem sofrido é desproporcional às atitudes que ela teve no programa. Outros participantes da temporada passada tiveram comportamentos que flertaram com o crime, mas não saíram com suas reputações tão arrasadas.

Para quem não se lembra, logo nos primeiros dias de confinamento Cariúcha se desentendeu com Kally Fonseca após acusá-la de encostar na porta e quase abri-la: "Essa loira aí vai dar trabalho".

A funkeira inclusive comemorou seu aniversário durante os dias de confinamento, mas acabou se envolvendo em outra discussão. Após gritar enquanto os demais participantes dormiam, Jenny Miranda foi até ela pediu respeito ao sono dos peões, mas Cariúcha não gostou da situação. "Tá achando que é filha da Gretchen? Por isso nem sua filha te quer", disparou.

Os problemas com Lucas Souza também ficaram evidentes ao longo dos dias. A funkeira o acusou de ser leva e traz, e foi posteriormente acusada de homofobia ao chamá-lo de "puta barata" e "puta de zona".

Um dos maiores embates da influenciadora foi Rachel Shererazade, após acusá-la de dizer para ela não cuspir ou transmitiria doenças. As duas gritaram durante uma das dinâmicas do reality show e Adriane Galisteu precisou desmentir a fala ao vivo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko