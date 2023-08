Reprodução A apresentadora apareceu na televisão pela primeira vez após sair da emissora

Após sair da TV Gazeta em junho deste ano, a apresentadora Regina Volpato estará no Programa Silvio Santos no próximo domingo (3). Mas antes disso, ela já emplacou um trabalho comercial em parceria com o SBT e a Warner Bros para a promoção do filme A Freira 2: a jornalista reagiu a uma câmera escondida, um dos clássicos da atração.



No vídeo, Regina explica o que está fazendo na emissora: "Oi, eu sou Regina Volpato e vim aqui no SBT gravar o jogo das três pistas com a Patrícia Abravanel".



"Ai a produção me convidou, e eu aceitei, pra assistir um vídeo inédito de uma câmera escondida que se chama A Freira 2. Vamos ver", completou.

Enquanto reage ao vídeo, a apresentadora disse que logo no início já da medo: "Vish. Babado. Bah, sacanagem. Cadê a freira? Por que ela já não sai correndo? A freira é engraçadíssima. Coitada. Meu Deus do céu. É super produção, mas é assustador demais".



Vale lembrar que Regina Volpato ganhou projeção nacional no SBT ao comandar o Casos de Família. Seu nome tem sido ventilado nos bastidores para retornar à emissora no comando da nova fase do Vem Pra Cá, que será reformulado e deverá entrar na grade novamente em 2024.

*Texto de Júlia Wasko

