Reprodução A Justiça de São Paulo deu 15 dias para que Belo e Denilson expliquem o acordo anunciado por ambos em suas redes sociais

A Justiça de São Paulo determinou um prazo de 15 dias para Belo e Denilson explicarem o acordo da dívida milionária que ambos anunciaram em suas redes sociais em 11 de agosto . A decisão foi do juiz Carlo Melfi, da 5ª Vara Cível de São Paulo. "Esclareça o exequente (Denilson) o pedido formulado, considerando a notícia veiculada por ambas as partes em suas redes sociais, noticiando a realização de acordo para pôr fim ao litígio. Concedo o prazo de 15 dias para manifestação expressa de ambas as partes", declarou.

Isso porque passados quase dois meses desde o suposto acerto, nenhum dos dois anexou detalhes sobre o pagamento da dívida junto ao processo, que corre há mais de 20 anos na Justiça de São Paulo.

De acordo com Diego Garcia, do UOL, no dia 25 de agosto um advogado que representa o apresentador no processo cobrou R$ 490 mil em verbas processuais. No pedido, o responsável determina a continuação de depósitos efetivados pela empresa Abramus referentes a Belo até o pagamento da quantia.

O pedido veio após a Justiça dar prioridade a um músico para receber uma dívida trabalhista de Belo antes de Denilson. Diante disso, o advogado enviou uma petição à Justiça informando que ainda teria direito a 10% do valor atualizado da dívida, que seria de R$ 4,9 milhões. A cobrança seria o equivalente a 10% de R$ 4,9 milhões, valor incontroverso da dívida admitida até então por ambas as partes no processo.

O que aconteceu?

O caso começou em 1999, quando Denilson comprou os direitos comerciais do Soweto, grupo liderado por Belo. No entanto, um ano depois, a parceria foi rompida, quando o artista migrou paracarreira solo. O atleta, então, processou o amigo, alegando quebra de contrato e, em 2004, a Justiça condenou o pagodeiro . O valor atual, com várias correções, ultrapassa R$ 7 milhões. Até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou oficialmente sobre o caso.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho