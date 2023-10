Reprodução/RecordTV Darlan Cunha perdeu a preferência do público e foi o segundo eliminado do reality na noite dessa quinta-feira (5) com 4,43% dos votos





Darlan Cunha, o Laranjinha, despontou seu nível de desprezo do público e garantiu não só o título de segundo eliminado de A Fazenda 15, mas seu lugar no ranking dos mais rejeitados da história do reality. O ator perdeu a prefrerência da audiência na berlinda contra Sander Mecca e Tonzão Chagas e deixou a competição na noite dessa quinta-feira (5) com um índice capenga de apenas 4,43% dos votos --insuficientes para a sua permanência na atração. A coluna, então, enquadrou a posição de repulsa do ex-peão com participantes de edições passadas que conquistaram o pódio dos mais odiados.

A começar por Laranjinha, o eliminado deixou a competição com 4,43% dos votos e assumiu a quarta posição no ranking dos rejeitados de A Fazenda. O motivo deve-se à sua trajetória turbulenta no programa.

Embora tenha sido estrategista em formar complôs e calculista em suas decisões para fugir da berlinda, o ator acumulou brigas com vários adversários que conquistaramo carinho do público, como André Gonçalves, Rachel Sheherazade, Jaquelline Grohalski, Kally Fonseca e Lucas Souza --que levou 16 votos na primeira Roça, sendo 11 dos Crias. Além disso, Darlan teve seu nome no epicentro de uma polêmica de agressão contra duas ex-namoradas, episódios que vieram à tona durante o confinamento.

Na terceira posição no ranking dos mais rejeitados do reality temos André Marinho, eliminado em sua terceira roça em A Fazenda 14, com 3.49% dos votos. Na edição do ano passado, o ex-Power Couple enfrentou uma berlinda contra Bia Miranda, Iran Malfitano e Bárbara Borges. Apontado como uma das plantas da temporada, o cantor teve uma passagem de pouco destaque no programa e protagonizou conflitos apenas nas últimas semanas de sua permanência na atração.



Ele caiu em desgraça no jogo ao romper com o grupo liderado por Deolane Bezerra e "virar a casaca" na reta final, migrando para o time de Bárbara Borges. Os fãs da viúva não o perdoaram e agiram em conjunto para tirá-lo do confinamento na primeira Roça após ele trair a "dotôra".

Na vice-liderança dos mais rejeitados do reality está Dynho Alves, dono do segundo lugar, eliminado em sua primeira Roça em A Fazenda 13 com 1.89% dos votos. Na edição de 2021, sua proximidade com a peoa Sthe Mattos causou muito desconforto na aduiência, mas principalmente em sua esposa, a cantora MC Mirella, que devido ao seu comportamento, decidiu sair de casa e pedir o divórcio enquanto ele ainda estava confinado. O funkeiro ainda foi acusado de agressão durante o confinamento contra Rico Melquiades.

E na posição do participante mais rejeitado de A Fazenda, o primeiro lugar é de Rodrigo Phavanello. O ator deixou a edição, em 2019, com 1.53% dos votos em sua segunda Roça. O ex-peão protagonizou algumas discussões com Thayse Teixeira, mas teve uma trajetória sem muitas surpresas, o que desanimou o público com sua passagem e encerrou sua estadia no confinamento.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho